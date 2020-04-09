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VakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu

VakıfBank Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evden devam eden altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu.

09.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:44
VakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu
VakıfBank Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evden devam eden altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç sporcuların sorularını yanıtlayan Melis Gürkaynak, "Bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. Biz çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Dünyanın organizasyon olarak en iyi voleybol kulübünde oynuyoruz. Hepimiz çok şanslıyız." değerlendirmesinde bulundu.
VakıfBank gibi bir kulübün altyapısında oynamanın gurur verici olduğunu aktaran Melis Gürkaynak, şunları kaydetti:
"Ben de sizin gibi VakıfBank altyapısından yetiştim. 2011 yılında Türkiye'nin ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldım. 20 yıldır VakıfBank'ta forma giyiyorum. Bizimle her zaman konuşabilirsiniz. İstediğiniz her yerde bizlere soru sorabilirsiniz. Bizlerle ne kadar fazla zaman geçirirseniz, sizler için yararlı olur. Bizim için de çok keyifli olur. Çünkü aidiyet duygusu böyle gelişiyor. Aile olmak bunu gerektiriyor. Eğer siz iyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz. Siz yeter ki çalışmaya devam edin. Ayrıca derslerinize de aynı şekilde özen göstermeniz gerekiyor. Hepimizde kaygı vardı ama sadece çalıştık ve başarmaya odaklandık. Sizler de sadece çalışmaya odaklanmalısınız."
Evde kalmanın önemine dikkati çeken sarı-siyahlı voleybolcu, "Böyle bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmek çok güzel. Çoğunuzu tanıyorum, salonda görüşüp, selamlaştığım çok fazla sporcu var. Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: voleybol, Spor
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