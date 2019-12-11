Haberler » Ekonomi » VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredildi - Ekonomi

VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredildi

VakıfBank'ın çoğunluk hisselerini oluşturan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik pay, Hazine'ye devredildi.

11.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:51

VakıfBank hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devri tamamlandı.

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

HAZİNE'YE DEVREDİLDİ

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ın önceki ve güncel ortaklık yapısı şu şekilde:
ORTAKLIK YAPISI - ÖNCEKİ VERSİYON
GRUBUORTAK ADISERMAYE
(TL)		YÜZDE (%)
ATC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ1.075.058.639,5643,00
BTC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ386.224.784,7215,45
BDİĞER MÜLHAK VAKIFLAR2.652.715,270,11
BDİĞER MAZBUT VAKIFLAR*1.448.543,460,06
CVAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI402.552.666,4216,10
CDİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER1.527.392,670,06
DHALKA AÇIK630.535.257,8925,22
TOPLAM2.500.000.000100
ORTAKLIK YAPISI - GÜNCEL VERSİYON
ATC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI1.075.058.639,5643,00
BTC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI387.673.328,1815,51
BDİĞER MÜLHAK VAKIFLAR2.652.715,270,11
CVAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI402.552.666,4216,10
CDİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER1.527.392,670,06
DHALKA AÇIK630.535.257,8925,22
TOPLAM2.500.000.000,00100
VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredildi

Maliye Bakanlığı, Vakıflar Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:12 Üniversiteli gencin yüzü hayvancılıkla güldü - Ekonomi
13:10 Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği - Ekonomi
13:10 EGEİD'ten Aliağa'ya yatırım - Ekonomi
13:10 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
13:08 Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11:50 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi - Ekonomi
11:42 Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı - Ekonomi
11:33 Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı - Ekonomi
11:10 Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı - Ekonomi
11.12.2019 13:24:36