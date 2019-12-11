VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredildi

VakıfBank hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devri tamamlandı.

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

HAZİNE'YE DEVREDİLDİ

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.