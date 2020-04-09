Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü

VakıfBank altyapı antrenörleri, dünyada etkili olan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor.

09.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:28
VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü

VakıfBank altyapı antrenörleri, dünyada etkili olan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Bu görüşmelere de VakıfBank A Takım sporcuları tecrübelerini aktarmak üzere konuk oluyor. Altyapı sporcularının ilk konuğu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, "Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç. Ama bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. VakıfBank olarak çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum" diyerek genç voleybolculara moral verdi.

MELİS GÜRKAYNAK: "BİZ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Sporculardan gelen soruları cevaplayan VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, "Böyle bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmek çok güzel. Çoğunuzu tanıyorum, salonda görüşüp, selamlaştığım çok fazla sporcu var. Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç. Ama bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. Biz çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Dünyanın organizasyon olarak en iyi voleybol kulübünde oynuyoruz. Hepimiz çok şanslıyız" dedi.

"SADECE ÇALIŞIN VE KAYGILANMAYIN"

VakıfBank gibi bir kulübün altyapısında oynamanın gurur verici olduğu söyleyen Melis Gürkaynak, "Ben de sizin gibi VakıfBank altyapısından yetiştim. 2011 yılında Türkiye'nin ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldım. 20 yıldır VakıfBank'ta forma giyiyorum. Bizimle her zaman konuşabilirsiniz. İstediğiniz her yerde bizlere soru sorabilirsiniz. Bizlerle ne kadar fazla zaman geçirirseniz, sizler için yararlı olur. Bizim için de çok keyifli olur. Çünkü aidiyet duygusu böyle gelişiyor. Aile olmak bunu gerektiriyor. Eğer siz iyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz. Siz yeter ki çalışmaya devam edin. Ayrıca derslerinize de aynı şekilde özen göstermeniz gerekiyor. Hepimizde kaygı vardı ama sadece çalıştık ve başarmaya odaklandık. Sizler de sadece çalışmaya odaklanmalısınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: voleybol, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Spor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı Spor
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ayrılık ateşini, takım arkadaşı yaktı: Ronaldo Real Madrid’e dönebilir Spor
Ayrılık ateşini, takım arkadaşı yaktı: Ronaldo Real Madrid'e dönebilir
Lig yönetimi kararını verdi! Korona testi negatif olanlar maça gidecek Spor
Lig yönetimi kararını verdi! Korona testi negatif olanlar maça gidecek
Bekleneni veremedi! Beşiktaş’ta ilk ayrlık kararı Spor
Bekleneni veremedi! Beşiktaş'ta ilk ayrlık kararı
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Spor
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde çekecek Spor
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde çekecek
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır Spor
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır
Haberler ›› Spor ››VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:40: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi - Spor 18:34: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi - Spor 18:32: Colo-Colo'nun Palestino'ya Attığı En İyi Goller - Spor 18:32: Colo-Colo'da 2019'un En İyi Anları - Spor 18:32: Colo-Colo Taraftarı Takımını Böyle Motive Ediyor - Spor 18:15: Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı - Spor 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler