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VakıfBank, Maribor'a set vermedi

2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

23.01.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:53VakıfBank, Maribor'a set vermedi
2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik 'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Gruptaki üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, beşinci maçta İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Sabine Witte (Almanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Milena, Gizem (L), Melis, Meliha, Gözde, Maja, Pınar, Gözde

Maribor: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojiljkovic, Pahor (L), Dobaj, Bracko, Kramberger

Setler: 25-15, 25-11, 25-10

Süre: 57 dakika (18', 17', 21') - İSTANBUL

voleybol, Maribor, Spor

Kaynak: İHA

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