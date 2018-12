Vakıfbank, Mobil Bankacılık Uygulamasını Yeniledi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33



VakıfBank, müşteri deneyimine verdiği önemle talepleri daha etkin karşılayabilmek için mobil bankacılık uygulamasını baştan aşağı yeniledi.Bankadan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm sürecinin merkezine dijitalleşmeyi koyan VakıfBank, çağdaş bankacılık anlayışına uygun inovatif çözümlerle müşterisinin "yanındaki güç" olmayı sürdürüyor. Bu amaçla VakıfBank, son olarak, 3,5 milyona yakın kullanıcısı bulunan mobil bankacılık uygulamasını "müşteri odaklı" yaklaşımıyla güncelledi.Mobil cihazlarında IOS 10 ve Android 5 ile daha üst sürümleri kullanan VakıfBank müşterilerinin hizmetine sunulan yeni uygulama, kullanıcılarının daha hızlı ve rahat işlem yapabilmelerine imkan tanıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, "Dijitalleşen müşteri, tüm finansal hizmetleri dijital kanallardan hızlı, kolay, her an ve her yerden almak istiyor. 'Mobil bankacılık', şüphesiz dijital bankacılık anlayışının en önemli kanallarından biri, 'cebinizde taşıdığınız bir banka'. Özellikle işlem sayısı ve çeşitliliği bakımından sektörün en iddialı uygulamalarından biri olan VakıfBank Mobil'i tamamen yenileyerek müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Müşterimizin 'yanındaki güç' olma sorumluluğumuzla, 3,5 milyona yakın kullanıcısı bulunan mobil bankacılık uygulamamızı sürekli olarak yenilikçi çözümlerle geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.VakıfBank Mobil Bankacılık 2.0 sürümünde yer alan yeni özellikler şöyle:"QR kod ile ATM'lerden para çekme ve yatırma. Kredi kartı olmadan POS cihazlarında NFC özelliği sayesinde kartsız işlem yapma. Piyasa Bilgileri bölümü ile 'Trade Online' uygulamasına doğrudan geçiş. 'Cepte Kazan' uygulaması ile kart kampanyalarını takip edip katılım sağlama. Hesap, kart ve yatırım bilgilerini doğrudan ana sayfadan görebilme. Hesap ve kart detaylarının altındaki hızlı işlem butonlarıyla en sık yapılan işlemlere kısa yoldan erişim. e-Devlet ve Vakıf Emeklilik sistemine doğrudan erişim. Yenilenmiş 'Hesap Hareketleri' ekranı. Kredi Kartları sayfasında dönem içi hareket, provizyonda bekleyenler, ekstre ve taksit işlemlerinin birlikte görüntülenmesi. Grafikle desteklenen 'Varlıklarım' menüsü. Tek menüde toplanan kayıtlı para transferi ve ödeme işlemleri. Uygulama içinde profil fotoğrafı oluşturma."