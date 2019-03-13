Vakıfbank, Moskova'ya Yenildi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında VakıfBank, Rusya
deplasmanında Dinamo Moskova
'ya 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup oldu. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 20 Mart Çarşamba
günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Salon: Sports Palace Hakemler: Lucian-Vasile Nastase (Romanya
), Simone Santi (İtalya
) Dinamo Moskova: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Lyubushkina, Talysheva (L), Raevskaia (L) (Lazareva, Stolyarova, Babeshina) VakıfBank: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Kübra, Buket, Ebrar, Di Iulio) Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 21-25, 15-13 Süre: 121 dakika (25, 26,26,26,18)
(İHA)
Romanya, Rusya Federasyonu, Dinamo Moskova, Güncel
Kaynak: İHA