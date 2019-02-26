Vakıfbank, Namağlup Çeyrek Finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.
Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Avrupa
'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı. VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi 1 Mart Cuma günü Lüksemburg
'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tudur Pop, Vitor Alexandre Goncalves
VakıfBank: Di Iulio, Melis, Cansu, Ebrar, Milena, Lonneke, Ayça (L), Buket, Tuğba
Beziers VB: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Öhman, Once (L), Martin, Lautric, Victoria, Ungerer, Edelman
Setler: 25-10, 25-18, 25-16
Süre: 61 dakika - İSTANBUL
Lüksemburg, voleybol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA