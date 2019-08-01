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VakıfBank, Pınar Eren Atasever'i transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı.

01.08.2019 15:20 VakıfBank, Pınar Eren Atasever'i transfer etti
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen VakıfBank, geçen sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki Pınar Eren Atasever'i transfer etti. 1.70 metre boyundaki liberonun transferiyle ilgili VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "Pınar'a, VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi.
Pınar Eren Atasever, sırasıyla İller Bankası, Karşıyaka, Samsun Anakent, Seramiksan ve Beşiktaş'ta oynadı.



Pınar Eren, voleybol, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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