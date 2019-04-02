Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl" Sergisi

VakıfBank, kuruluşunun 65. senesinde, yıllar içerisinde temin edilmiş resimlerden derlenen bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.<br><br>Küratörlüğünü Yiğit Altıparmakoğulları'nın yaptığı 'VakıfBank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl' sergisinde 36 eser yer alacak.<br><br>Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Sarnıç Galeriler Salonu'nda açılacak.<br><br>Abidin Dino ile İbrahim Safi gibi Türk resim tarihinin önemli ressamlarının eserlerine ev sahipliği yapacak serginin açılışı 11 Nisan'da yapılacak.