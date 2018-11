Vakıfbank, Seriyi Sekiz Maça Çıkardı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:32



29 Kasım 2018 Perşembe 16:32

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Halkbank'ı 18-25, 12-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini sekiz maça çıkaran sarı-siyahlılar, 4- 9 Aralık 'ta düzenlenecek olan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmek için yarın Çin 'e gidecek.VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Halkbank'ı 18-25, 12-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini sekiz maça çıkaran sarı-siyahlılar, TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setine savunmada çok iyi başladı. Teknik molaya 12-7 önde giren VakıfBank, rakibine blok ve servis sayısı vermediği ilk seti 25-18 aldı.İkinci setin teknik molasına 12-8 önde girmeyi başaran sarı-siyahlılar, yedi blok sayısı aldığı seti 25-12 alarak, durumu 2-0'a getirdi. VakıfBank, üçüncü setin teknik molasına 12-9 geride girmesine rağmen mola dönüşü etkili hücumlarla üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.Sarı-siyahlılar, 4-9 Aralık'ta düzenlenecek olan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmek için yarın Çin'e gidecek. VakıfBank, şampiyona dönüşü ligin 9. haftasında Eczacıbaşı VitrA'yla 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.Guidetti: "Her maça aynı şekilde odaklanarak çıkıyoruz"VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve takımı tebrik ederek, "Çünkü altı gün içerisinde üçüncü maçımızı oynadık. Takım olarak her maça fiziksel, mental ve taktiksel olarak hazır olmaya çalışıyoruz. Her maça aynı şekilde odaklanarak çıkıyoruz. Bu altı günde oynadığımız üç maçta da rakiplerimize hiç set vermedik. Bu süreçte tüm takımın saha içinde iyi reaksiyon vermesinden dolayı çok mutluyum. Şimdi Çin'deki FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na odaklanacağız" dedi.Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten oyunculardan Derya Cebecioğlu, "Çin'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası için iyi bir hazırlık oldu. Çok yoğun bir maç fikstüründen çıktık. Takım olarak şampiyonaya konsantre olacağız" diye konuştu.VakıfBank'ın Sırp yıldızı Milena Rasic ise, "Maça çok iyi başladığımız için mutluyum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi odaklandık. Takım olarak çok iyi bir maç çıkardık. Üç puan kazandığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.Salon: TVF Başkent Voleybol SalonuHakemler: Aysim Erginay, Yasin İlhanHalkbank: Fulden 8, Ramos 5, Simon 11, Sakradzija, Hande 2, Aslıhan 1, Eylül (L), Ceyda 2, Ada 1, Sara 1, Duygu, EylülVakıfBank: Cansu 3, Tuğba 9, Rasic 14, Ebrar 18, Kelsey 4, Kübra 7, Ayça (L), Derya 1, Lonneke 4, BuketSetler: 18-25, 12-25, 21-25Süre: 78 dakika (28', 25', 25') - İSTANBUL