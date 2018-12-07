Vakıfbank, Set Vermeden Yarı Finalde

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'le yarın TSİ 12:00'de karşılaşacak.

Son dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 30-28 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu'ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-23 alan sarı-siyahlılar, 35 dakika süren ikinci seti de 30-28 alarak, 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak, yarı finali yükselmeyi başardı. Sarı-siyahlılar'ın orta oyuncusu Milena Rasic, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'le yarın TSİ 12:00'de karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-MİNAS TENİS CLUBE: 3-0

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

VAKIFBANK: Cansu 3, Zhu 18, Kelsey 6, Lonneke 7, Milena 12, Zehra, Gizem (L), Ayça (L), Kübra 3, Ebrar 6, Tuğba 1, Buket, Derya

MİNAS TENİS CLUBE: Mara 7, Macris, Gabriela 14, Natalia 6, Mayany 8, Leia (L), Honorio 9, Rocha 2, Maria 2, Lana 1, Zanluca

SETLER: 25-23, 30-28, 25-18

SÜRE: 88 dakika (27', 35' 26')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Cansu Özbay, Zhu Ting, Kelsey Robinson, Lonneke Slöetjes, Milena Rasic, Zehra Güneş, Gizem Örge (L)

En Skorer: Zhu Ting (18)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 10

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (4)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 2