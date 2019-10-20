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VakıfBank set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 29-27, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

20.10.2019 21:07VakıfBank set vermedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 29-27, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Yeşilyurt'la karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

VakıfBank: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Cansu, Pınar (L), Gözde, Ebrar, Maja

Türk Hava Yolları: Ceylan, Özge, Anne, Özgenur, Aneta, Madi, Berin (L), Yasemin, Şeyma, Nursevil, Ada

Setler: 29-27, 25-23, 25-23

Süre: 97 dakika (37', 32', 28') - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Kaynak: İHA

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