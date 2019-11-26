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VakıfBank, Slovenya deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik Maribor'la yarın TSİ 21:00'de deplasmanda karşılaşacak.

26.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:51VakıfBank, Slovenya deplasmanında

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında temsilcisi Nova KBM Branik 'la deplasmanda karşılaşacak. Yarın TSİ 21:00'de başlayacak olan karşılaşma, Maribor şehrindeki Sportna Dvorana Ljudski Vrt Salonu'nda oynanacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nin son dokuz sezonunda kupaya dört kez uzanan sarı-siyahlılar, iki gümüş ve iki de bronz madalya elde etti.

Kazanmamız gerekiyor

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Çok sıkı bir çalışma dönemi içerisindeyiz. Her maç oyun olarak daha ileriye gidiyoruz. Grupta ilk maçımızda mağlup olduk ama hemen ardından ligde oynadığımız zorlu maçta takımımız iyi reaksiyon gösterdi ve kazanmasını bildik. Slovenya'da da kazanmamız gerekiyor. Bunun için sahada en iyisini yapmalıyız" dedi.

Bu maça en iyi şekilde hazırlandık

VakıfBank'ın milli pasörü Cansu Özbay ise ''Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızca Scandicci'ye şanssız bir şekilde mağlup olduk. Maribor maçına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp, ülkemize galibiyetle dönmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.


Slovenya, Maribor, Güncel

Kaynak: Bültenler

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