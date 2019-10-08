Haberler » Güncel » VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı

VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı

VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

08.10.2019 12:54VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı
VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:44 Cep telefonu bayiinden hırsızlığa 2 tutuklama
18:43 ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu
18:41 Bahçelievler'de ağaçların röntgeni ve tomografisi çekildi
18:40 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:40 Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
18:40 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu)
18:40 MSB: "TSK, sahada DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur"