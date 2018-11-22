22 Kasım 2018, 22:08
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Vakıfbank - Stuttgart: 3-1

Vakıfbank - Stuttgart: 3-1

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Vlastimil Kovar (Rusya), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan)VAKIFBANK: Zehra 8, Cansu 4, Zhu 20, Milena 6, Lonneke 23, Kelsey 16, Gizem (L), Melis, Ebrar, BuketSTUTTGART: Poll 4, Tapp 8, Rivers 14, Wilhite 9, McCage 7, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner 1, Van...



SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Rusya), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan)

VAKIFBANK: Zehra 8, Cansu 4, Zhu 20, Milena 6, Lonneke 23, Kelsey 16, Gizem (L), Melis, Ebrar, Buket

STUTTGART: Poll 4, Tapp 8, Rivers 14, Wilhite 9, McCage 7, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner 1, Van Daelen 6, Schaefer 1, Tomazela

SETLER: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17

SÜRE: 98 dakika (22, 28, 25, 23)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Stuttgart'ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti. 

Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık Perşembe günü  TSİ 19.00'da Bulgaristan'da Maritza Plovdiv ile karşılaşacak.

- İstanbul Azerbaycan
22 Kasım 2018 Perşembe 22:08



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