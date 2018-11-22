Vakıfbank - Stuttgart: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Rusya
), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan
)
VAKIFBANK: Zehra 8, Cansu 4, Zhu 20, Milena 6, Lonneke 23, Kelsey 16, Gizem (L), Melis, Ebrar, Buket
STUTTGART: Poll 4, Tapp 8, Rivers 14, Wilhite 9, McCage 7, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner 1, Van
Daelen 6, Schaefer 1, Tomazela
SETLER: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17
SÜRE: 98 dakika (22, 28, 25, 23)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Stuttgart
'ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık
Perşembe günü TSİ 19.00'da Bulgaristan
'da Maritza Plovdiv
ile karşılaşacak.
- İstanbul
Azerbaycan
22 Kasım 2018 Perşembe 22:08