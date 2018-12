Vakıfbank'ta Dünya Şampiyonluğu Sevinci - Melis Gürkaynak

14 Aralık 2018 Cuma 14:11



ERCAN DOĞAN - 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda kupayı kazanan VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak ve genç oyuncusu Buket Gülübay , bu büyük başarının gururunu yaşadıklarını söyledi. Gözde Kırdar 'ın ardından kaptanlık sorumluluğunu alan Melis Gürkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları her kupanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Gittiğimiz her turnuvada çok büyük bir adayız, yine favori olarak gittiğimiz bir turnuvadan şampiyon olarak döndük. Bu, bizim için büyük bir gurur." dedi.Elde ettikleri şampiyonluktan sonra beklentilerin fazla olacağına dikkati çeken sarı-siyahlı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:"VakıfBank, bu beklentilere, bu baskılara alışık bir kulüp. Her zaman şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. VakıfBank forması giymek herkese nasip olmuyor. Umarım bu bilinç, önümüzdeki maçlara ve gelecek sezonlara da yansır."Sezon başında Gözde Kırdar ve Naz Aydemir Akyol gibi iki önemli oyuncularını kaybettiklerini hatırlatan Melis, "Bu isimler yıllardır beraber oynadığımız oyunculardı. Sezona başlarken herkes çok büyük güç kaybettiğimizi düşünüyordu. Biz bunun böyle olmadığını, genç oyuncularımızla da sahada istediğimiz mücadeleyi verebileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.Gözde'nin ardından kaptanlık görevini yürütmesinin kendisi açısından önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Melis Gürkaynak, "Çok büyük bir görev. Sezona başlarken bunun bilincindeydim, buna hazırlıklıydım. Ablalarımızdan gördüğümüz şeyleri gençlere anlatabilmemiz çok önemli. VakıfBank çok önemli bir spor kulübü, kendine has bir kültürü var. Bu kültürü yeni gelenlere anlatabilmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.Buket Gülübay: "Kulübümüzde abla-kardeş olayı çok güzel"Takımın 19 yaşındaki oyuncusu Buket Gülübay, kadrodaki tecrübeli oyuncuların yanı sıra teknik heyetin desteğiyle sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.VakıfBank'ta bir aile ortamı olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Kulübümüzde abla-kardeş olayı çok güzel. Böyle bir ortam olduğu için burada oynamak, burada bulunmak çok kolay. Şampiyonluk baz alındığında çıta çok yüksekte, bizi zorlayan tek şey bu. Şampiyonluğun ardından İstiklal Marşı söylendi, bu bizim için çok büyük bir gurur. Bu yaşta bunları yaşamak tüylerinizi diken diken ediyor." diye konuştu. Genç olmasından dolayı bir tecrübesizlik yaşadığını belirten Buket, şunları söyledi:"Bazı şeyleri de yapamıyor gibi hissediyorsunuz. Takımdaki ablalarım, daha sonra antrenörler çok yardımcı oldu. Bu tecrübe eksikliğini hissetmedik. Kaygılarınız da elbet oluyor. 'Sahaya girdiğimde istenilen performansı sergileyebilecek miyim' diye düşünüyorsunuz. Burada arkanızdaki güveni hissetmek çok önemli. Dünya şampiyonluğunda süre aldığım için çok mutluyum. Başarının önemi daha da arttı. Artık çok büyük bir başarı elde ettiğimizi biliyoruz."Hep VakıfBank formasıyla başarıyı hayal ettiğini anlatan Buket, "Buranın hayalini kuruyorduk. Burada olmak bizim için çok büyük bir başarı. Antrenörünüzün sizi oyuna sokması, size süre vermesi çok önemli. Oyuna girerek oyunun akışını öğreniyorsunuz. Karşılıklı hiç oynamadığınız tecrübeli oyuncularla oynuyorsunuz. Bu, büyük bir seviye. Büyük oyuncularla baş etmeye çalışıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.