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VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Kübra Akman, ameliyat edildi.

22.10.2019 18:50VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Kübra Akman, ameliyat edildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kübra Akman, bugün başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. VakıfBank ailesi olarak Kübra'ya geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
2019 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikincilik yaşayan 25 yaşındaki orta oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk 3 haftasında forma giyememişti.

Kübra Akman, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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