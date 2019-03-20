Vakıfbank'tan 100 TL'ye Varan Bankomat Para Hediyesi

Kaynak: AA

VakıfBank, Bankomat kart ile yapılan alışverişlerde 100 TL'ye varan "Bankomat Para" kazandırıyor.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre VakıfBank, Bankomat karta eklediği avantajlı özellikleriyle müşterisinin "Yanındaki Güç" olmaya devam ediyor. VakıfBank, Bankomat kart sahipleri harcadıkça kazandıkları "Bankomat Para"larını ister alışverişte kullanıyor isterse sektörde bir ilk olma özelliğiyle paralarını nakit olarak çekebiliyor. Ayrıca, temassız özellik sayesinde işlemler hızla ve güvenle gerçekleşiyor.12 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında VakıfBank kart sahiplerine, farklı günlerde yapılacak her 50 TL ve üzeri alışverişe 10 TL, toplamda ise 100 TL "Bankomat Para" hediye ediyor.Farklı kartlara sahip olunsa bile her müşterinin bir kez kazanabildiği kampanyaya katılım için ilk harcamadan önce ODUL yazıp boşluk bırakarak kartın son 6 rakamını 5724'e göndermek gerekiyor. Kampanya kapsamında kazanılan "Bankomat Para"lar 25 Nisan 2019'da, katılım sağlayan müşterilerin kullanıma açık bireysel "Bankomat Kart"larına yüklenecek.