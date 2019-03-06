Vakıfbank'tan 11'De 11'Li Kapanış

Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank'ın Play-Off çeyrek finalindeki rakibi son haftadaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftasında Çanakkale Belediyespor'u 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan normal sezonun son maçına hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı.

Teknik molasına 12-8 önde girdiği ikinci seti de hücum performansıyla 25-21 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Rakibine üçüncü sette geri dönüş imkanı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak, ligin ikinci devresinde 11'de 11 yapmayı başardı. VakıfBank'ın Play-Off çeyrek finalindeki rakibi son haftadaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

Kaynak: Bültenler