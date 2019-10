VakıfBank'tan 417 milyon dolarlık yeni kaynak

VakıfBank tarafından, hazine işlemlerine dayalı, 3 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vadeli, 417 milyon dolar değerinde seküritizasyon işlemi gerçekleştirildi.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi bankalarından VakıfBank, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 'in, Türk bankalarının Diversifed Payment Rights (DPR) Seküritizasyon Programı derecelendirme notlarını "yatırım yapılabilir" seviyesinin altına indirmesinin ardından, ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka oldu.VakıfBank tarafından, Hazine işlemlerine dayalı, 3 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vadeli, 417 milyon dolar değerinde seküritizasyon işlemi yapıldı. VakıfBank'ın sadece seküritizasyon programı kapsamında uzun vadeli ve uygun maliyetli ihraç tutarı 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirilen 417 milyon dolar tutarındaki işlemin bu yıl gerçekleştirdikleri ilk seküritizasyon işlemi olduğuna dikkati çekerek, "Her zaman olduğu gibi sektördeki öncü duruşumuzu koruyarak bu alanda Türkiye'deki ilk işlemi tamamladık. Bu yıl temmuz ayındaki not indirimi nedeniyle, bu işlem özelinde program kapsamındaki tüm bankalardan tek tek onay alarak zorlu bir süreci başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, VakıfBank'a duydukları güven ve desteklerinden ötürü yatırımcılara ve destek veren bankalara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı."Uluslararası kaynak teminine devam edeceğiz"Üstünsalih, söz konusu işlemin VakıfBank'a ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Yıl başından bu yana, çeşitli yapılar altında eurobond ihracı, İTMK (covered bond) ihraçları, DPR Seküritizasyon işlemi, katkı ve ana sermaye benzeri tahvil ihraçları, sendikasyon kredileri, bilateral krediler dahil olmak üzere TL ve döviz cinsinden farklı fonlama kaynaklarını bilançomuza katmayı başardık. Böylece, uygun maliyetli ve uzun vadeli fonlama alternatifleriyle ülkemize kaynak teminine katkı sağlamaya devam ettik. VakıfBank olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki lider duruşumuzla, milli ekonomimize ve reel sektöre destek olmaya devam edeceğiz."