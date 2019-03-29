Vakıfbank'tan 600 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı

Türk ihraççılarının, 2018 yılı gibi zorlu bir dönemi geride bıraktıktan sonra 2019 yılında eurobond piyasasına çok aktif bir şekilde girdiğini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Özellikle yabancı tahvil yatırımcıları nezdinde ülkemiz ve milli ekonomimiz ile ilgili endişelerin azalması, eurobond piyasasında başarılı ihraçlar yapılmasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bankalarımız ve kurumsal şirketlerimiz çok başarılı işlemlere imza attı ve uluslararası sermaye piyasalarından ülkemize getirilen uzun vadeli kaynak tutarı toplamda 10 milyar doları aştı. Bu rakam çeyreksel bazda şu ana kadar yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir. Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası VakıfBank olarak, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı ve uzun vadeli, uygun maliyetli uluslararası fonlama kalemleri ile her zaman olduğu gibi milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tahvil ihracının yüzde 75'i ABD ve İngiltere merkezli yatırımcılara satıldı"

600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına, dünya genelinde 150'nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiğine dikkat çeken Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhraç işleminin iki katına yakın talep topladık. Özellikle ABD ve İngiltere merkezli uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep işlemin başarısında önemli bir rol oynadı ve tahvil ihracımızın yüzde 75'lik kısmı bu iki ülke merkezli yatırımcılara yapıldı. İhraç tutarı aynı gün Avro'ya swaplanmış ve %5'in altında bir Avro maliyeti ile işlem kapatılmıştır. VakıfBank'ın uluslararası bankacılık konusundaki öncü konumunu korumaya kararlıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler