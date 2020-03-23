Vakıfbank’tan 9 maddelik destek paketi
Vakıfbank, koronavirüs salgınına karşı uygulamaya koyduğu 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
23.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:13
Vakıfbank, koronavirüs salgınına karşı uygulamaya koyduğu 9 maddelik destek paketini devreye aldı. Banka ayrıca şubelerinin 09.00-17.00 saatleri arasında çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Vakıflar Bankası, Banka, Ekonomi