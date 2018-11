Vakıfbank'tan Beş Yeni Kart

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:52



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:52

VakıfBank, özel bankacılık kapsamında üst segment müşterileri için yurt dışı seyahatleri ve uçuşlarda birçok avantaj sağlayan ikisi kredi kartı ve üçü bankomat kart olmak üzere beş yeni kartı hizmete sundu. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka özel bankacılık hizmetlerinden yararlanan üst segment müşterileri için Private, VIP segment müşterileri için Platinum Plus, özel üst segmentte yer alan bireysel müşterileri için de Platinum Bankomat kartlarını çıkardı.Banka ayrıca, yurt dışı seyahatleri ve uçuşlarda müşterilerine indirim ve avantajlar sağlayan Platinum Plus ve Private adıyla iki yeni kredi kartını hizmete sundu.Platinum Plus kredi kartı sahipleri bir misafiri ile Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında yılda 6 kez, Private kredi kartı sahipleri ise 12 kez lounge hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek. Her iki kartın da kullanıcılarına, 1-7 günlük Avrupa seyahatlerinde ücretsiz seyahat sigortası hakkı tanınacak.Öte yandan Platinum Plus kredi kartı sahipleri, kartlarıyla yaptıkları uçak bileti alımlarında worldpuanlarını 3 kat, Private kredi kartı sahipleri ise 4 kat daha değerli kullanabilme şansına sahip olacak.Kredi kartlarının kullanıcılarına sunduğu ayrıcalıklarPlatinum Plus kredi kartı sahipleri, yurt dışında tek seferde yapılan 100 dolar ve üzeri harcamaya maksimum 60 lira, yılda toplamda 300 liraya kadar indirim sağlıyor. Private kredi kartı sahipleri ise yurt dışında tek seferde yapılan 100 dolar ve üzeri harcamaya maksimum 100 lira, yılda toplamda 500 lira indirim kazanıyor.Private kredi kartı, kullanıcılarına toplamda 50 bin lira harcama yapmaları halinde 600 liraya kadar ücretsiz yurt içi gidiş dönüş uçak bileti alma imkanı sunuyor.Platinum Plus kredi kartı kullanıcıları, diğer banka POS'larından binde 1 worldpuan kazanırken bu oran Private kredi kartı kullanıcılarında binde 1,5'e çıkıyor.Platinum Plus kredi kartı müşterileri, "Hoş geldin Kampanyası" kapsamında 5 bin lira ve üzeri ilk harcamasından 100 lira worldpuan kazanıyor.Her iki kartın kullanıcılarına çağrı merkezlerinde öncelik tanınırken, kiralık kasa kullanımlarında da yüzde 50'lik indirim yapılıyor."Müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz"Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, hizmete sundukları üst segment bankomat kartları ile yapılacak alışverişlerden kart sahiplerinin binde 5'e varan oranlarda Bankomat Para kazanacağını belirtti.Ayrıca üst segment bankomat kartlarıyla VakıfBank müşterilerine özel ATM para çekim, POS alışveriş ve internet alışveriş limitleri verileceğini vurgulayan Yeşil, "Kart sahipleri diledikleri zaman internet bankacılığı kanalından bu limitlerini değiştirebilecek." ifadelerini kullandı.Yeşil, üçüncü çeyrek itibarıyla kredi kartı ile alışveriş ciro pazarının Türkiye 'de yüzde 17 büyüdüğünü aktararak, şunları kaydetti:"VakıfBank ise bu alanda yüzde 26 büyüme sağladı. Pazarda en fazla büyüme artışını sağlayan üçüncü banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 4,5 milyondan fazla kredi kartımız müşterilerimizin kullanımında bulunuyor. Tüm işlemlerin yüzde 7'sinden fazlası VakıfBank kredi kartları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Benzer başarıyı, banka kartları alanında da sergiledik. Üçüncü çeyrek sonunda kart adedinde en çok artış sağlayan ikinci, banka kartıyla alışveriş ciro büyümesinde ise en başarılı üçüncü banka konumundayız. Özellikle dijital bankacılık alanındaki yatırımlarımızın kart pazarında da olumlu yansımalarını görüyoruz. Müşteri deneyimine verdiğimiz önemle ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Bu amaçla iki yeni kredi kartı ve üç yeni bankomat kartımızı özel bir müşteri kitlesinin kullanımına sunuyoruz. Bu kartlarımızla sağladığımız özel avantaj ve ayrıcalıklarla müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."