VakıfBank'tan emlak vergisi ödemelerine hızlı çözüm

VakıfBank, belediyelere ve emlak vergisi mükelleflerine önemli bir kolaylık sağladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, emlak vergisi ödemeleri artık VakıfBank'ın tüm dijital kanallarından ve yaygın tüm ATM'lerinden yapılabiliyor. Bankada hesap açma zorunluluğu olmadan ATM'lerden nakit para ya da VakıfBank Mobil'de bulunan herhangi bir hesabı kullanarak işlemler gerçekleştirilebiliyor. VakıfBank'ın belediyelere yönelik geliştirdiği teknolojik çözümü ile tek merkezden tahsilat zorluğu ortadan kalkıyor ve belediyelerin de işi kolaylaşıyor. Mükelleflere kolaylık sağlanırken emlak vergileri zamanında tahsil ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, emlak vergisi ve diğer tanımlı vergiler, belediye veznelerinden nakit olarak veya kredi kartıyla ödenebildiği gibi belediyelerin internet siteleri aracılığıyla da yapılabildiğini belirterek, "Ancak biz VakıfBank olarak gelişen teknolojiyle birlikte vergi tahsilat modellerinde de alternatif çözümler sunuyoruz. VakıfBank Mobil ve internet bankacılığında hesap üzerinden, yaygın tüm VakıfBank ATM'lerinden ise hesap üzerinden veya nakit olarak ödeme seçenekleri sunuyoruz. Bu alternatif yöntemlerle belediyelerimizin üzerindeki iş yükünü hafifletiyor ve vergi ödemesinde güvenliğini sağlayıp daha fazla tahsilat elde etmelerini sağlıyoruz. Vergi mükelleflerinin ise vezne önlerinde sıra beklemeden, zaman ve maliyet kaybı yaşamadan hızlı ve güvenli ödeme yapmalarına imkan veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA