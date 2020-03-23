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VakıfBank'tan koronavirüs salgınına yönelik destek paketi

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

23.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:50
VakıfBank'tan koronavirüs salgınına yönelik destek paketi
VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.
Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.
İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak. İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.
Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.
Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak. VBanko Çek ürününün limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.
Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi talepleri, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak. Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, hastalara acil şifa diledi.
VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduklarını vurgulayan Üstünsalih, "Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Banka, Ekonomi

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