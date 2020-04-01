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VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL'lik veren VakıfBank'ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgınla mücadelede devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

01.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:47
VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL destek
Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL'lik veren VakıfBank'ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgınla mücadelede devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Abdi Serdar Üstünsalih, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL destek - Ekonomi

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