VakıfBank'tan "VakıfBank Tedarikçi Finansmanı" ürünü

VakıfBank, kurumsal ve büyük ölçekteki firmalara mal ve hizmet sağlayan tedarikçilere özel yeni ürünü "Tedarikçi Finansmanı"nı hizmete sundu.

VakıfBank açıklamasına göre, tedarikçi ağı geniş kurumsal ve büyük ticari ölçekteki firmalar ile tedarikçiler arasında satıştan doğan alacakları düzenleyen bu ürün ile VakıfBank, finansmana erişimi kısıtlı tedarikçiler için önemli bir adım daha atmış oldu.

Banka, "Tedarikçi Finansmanı" ürünüyle birlikte, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB), alıcı ve tedarikçi firmalar ile finans kurumlarını elektronik ortamda bir araya getiren "Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi Platformu"na da üye oldu.

Platform üyeliği için VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde bir imza töreni düzenlendi. Sözleşme, VakıfBank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol ve Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyol, "Mal ve hizmet alım satımından kaynaklanan faturaların Bankamız adına doğmuş alacak temliki kapsamında iskontolanması yoluyla tedarikçilere finansman sağlayan Tedarikçi Finansmanı ürünümüzü pazara sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kamu bankaları arasında bu ürünü hayata ilk geçiren bankayız." ifadelerini kullandı.

Tedarikçi Finansmanı ürünü ile nakit sıkıntısı yaşayan tedarikçilerin sorunlarına da önemli bir çözüm getirildiğini aktaran Akyol, "Tedarikçilerimiz, kurumsal ve büyük ölçekli firmalarla yaptıkları satışlardan doğan alacaklarını iskonto ederek istedikleri zaman nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bu ürünümüzün de piyasaya sunduğumuz diğer ürünlerimizde olduğu gibi ilgiyle karşılanacağına, ihtiyaçlara çözüm getireceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ticaret ekosistemine VakıfBank desteği

Akyol, "Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi Platformu" üyeliği için ise "VakıfBank olarak geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşıyoruz. Bunu da dijital alanda güçlü değişimlere öncülük ederek gerçekleştiriyoruz. FKB ile hayata geçirdiğimiz işbirliği, tam da bu bakış açımıza hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşen dünyada bu tarz platformların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akyol, şunları kaydetti:

"Ticari firmalara, tedarikçilere nakdi ve gayri nakdi kredilerden tahsilat ve ödeme hizmetlerine kadar pek çok finansal ürün ve hizmet sunuyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin kişiyi aşan portföy yöneticimizle iş birliğimizi sadece ürün ve hizmetlerle sınırlandırmıyor, ticari firmaların, tedarikçilerin yanındaki güç olarak onlara finansal danışmanlık da yapıyoruz. FKB işbirliği ile ticaretin ekosistemini artık Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi Platformu üzerinden de destekleme imkanı bulacağız. İnanıyorum ki verdiğimiz desteklerle bu proje daha da büyüyecek."

"VakıfBank'ın bu projeye katılımı bizi daha da onurlandırdı"

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke ise iş birliğine yönelik olarak, "Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi Platformu'nu oluştururken düşüncemiz, sadece günümüzün ihtiyaçlarına yanıt veren bir çalışma yapmak değil, dijital dönüşüm hedefiyle geleceği şekillendiren bir proje tasarlamaktı. Bugüne kadar yaptığımız iş birlikleri ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Özellikle de 1954'ten bugüne kadar finans sektörümüze sayısız hizmetlerde bulunmuş VakıfBank'ın bu projeye katılımı bizi daha da onurlandırdı." değerlendirmesinde bulundu

Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi ile ilgili bilgiler veren Eke, şunları kaydetti:

"Sistem sayesinde ekonomimizin yapı taşı olan tedarikçi işletmelerimiz, mal ve hizmet sattıkları alıcı firmanın kendilerine sunduğu ödeme vadesini beklemeden, nakde ihtiyaç duyduğu zamanda ticaretini finanse ederek, devam eden üretimi için kendisine kaynak sağlayacak.

Üstelik alacağını peşin tahsil edip, kendi mal ve hizmet alım sürecinde tedarikçileri ile müzakere ederken daha avantajlı şekilde masaya oturabilecek. Alıcı firma ise tedarikçi işletmelerin finansal sıkıntıya düşmeden, üretimine kesintisiz ve uygun maliyetlerle devam etmesine imkan tanıyıp, mal ve hizmet alımının kesintiye uğramamasını sağlayabilecek. Ayrıca, vadeli mal ve hizmet alımı yaparak hem üretimini hem de satış hacmini artıracak, ekonomimizin gelişmesine daha fazla katkı sunabilecek."

Kaynak: AA