VakıfBank'tan yerli üretim ve çiftçiye destek

VakıfBank, otomotivde yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı taşıt kredisi kampanyasını traktör kredisiyle genişletti.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalı markalardan sıfır kilometre traktör alımlarında yüzde 0,49-0,69 bandında değişen faiz oranı uygulanacak. 100 bin TL üst limitli traktör kredisi, 5 yıl vadeli, yılda bir ödemeli olacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi , VakıfBank olarak özellikle değer üreten, bunu da yerli kaynak kullanımıyla sağlayan her kesimin yanında olduklarını belirterek, "Bu sebeple tarım sektörü de stratejik alanlarımızdan biri durumunda." ifadesini kullandı.VakıfBank olarak çiftçinin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Çelebi, "Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin, çiftçilerimizin Türkiye ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Devreye aldığımız bu kampanyamızla isteyen çiftçilerimiz anlaşmalı yerlerden yerli üretim traktörlerini, çok uygun faiz ve ödeme seçenekleriyle bankamızdan alabilecek. Yılda bir kez ödeme imkanı sunduğumuz çiftçiler, kredi ödemelerini hasat zamanlarına göre ayarlayabilecek." değerlendirmesinde bulundu."Şu an 200 binden fazla çiftçi müşterimiz var"VakıfBank olarak tarım bankacılığı kapsamında sundukları hizmetlerin traktör kredisi ile sınırlı olmadığına işaret eden Çelebi, son 5 yıl içinde çiftçiler için 30'dan fazla yılda bir ödemeli kredi, TMO Kart, TARSİM, Mobil Şube ile masrafsız işlem gibi çok sayıda ürün ve hizmet geliştirdiklerini bildirdi.Çelebi, bunlar içinde TarımKart'ın ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çiftçilerimizin TarımKart ile ayrıca gübre, yem, mazot gibi her türlü tarımsal girdi alımlarını, 6 aya kadar faizsiz kredi ile karşılama imkanları var. Çiftçilerimiz TarımKart ile Petrol Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifleri, TARİŞ, yem ve gübre bayileri gibi 5 binden fazla anlaşmalı marka ve kuruluştan faydalanabiliyor. Bu kartını tüm banka ATM'lerinde nakit kredi çekmek için de kullanabiliyor. Elektrik, telefon, Bağ-Kur borçları da bu kartla ödenebiliyor. TarımKart'ta dosya masrafı veya yıllık kart ücreti gibi isimler altında herhangi bir masraf da almıyoruz. Kart başvurusunda bulunan çiftçilerimizin talebini 5 dakika içinde sonuçlandırıyoruz. Çiftçilerimiz, kefilsiz ve ipoteksiz anında verdiğimiz kartı, o gün kullanmaya başlayabiliyor. VakıfBank olarak yaz-kış çiftçimizin yanındaki güç olduk, köy köy gezdik. Bu çalışmamız meyvesini verdi, çiftçilerimiz TarımKart'ı sevdi. Şu an 200 binden fazla çiftçi müşterimiz var."