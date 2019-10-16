VakıfBank'tan yerli üretime ve çiftçiye tam destek

VakıfBank, otomotivde yerli üretime destek olan taşıt kredisi kampanyasına traktörü de ekledi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Yüzde 0.49 - 0.69 oranlı düşük faizli traktör kredisi, anlaşmalı markalardan 0 kilometre alımlarında geçerli olacak. Kampanya ile çiftçiye 5 yıl vade ve hasatta ödeme imkanı da sunulacak" denildi. "Bitkisel üretimden seracılığa, küçük ve büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına kadar çiftçinin de yanındaki güç olan VakıfBank, son olarak otomotivde yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı taşıt kredisi kampanyasını traktör kredisiyle genişletti."

Buna göre anlaşmalı markalardan 0 km traktör alımlarında 0,49 - 0,69 bandında değişen faiz oranı uygulanacak. 100 bin TL üst limitli traktör kredisi 5 yıl vadeli yılda bir ödemeli olacak.

Tarım kredisiyle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi,"VakıfBank olarak özellikle değer üreten, bunu da yerli kaynak kullanımıyla sağlayan her kesimin yanındayız. Bu sebeple tarım sektörü de stratejik alanlarımızdan biri durumunda" dedi ve ekledi:

"Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin, çiftçilerimizin Türkiye ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Devreye aldığımız bu kampanyamızla isteyen çiftçilerimiz anlaşmalı yerlerden yerli üretim traktörlerini, çok uygun faiz ve ödeme seçenekleriyle Bankamızdan alabilecek. Yılda bir kez ödeme imkanı sunduğumuz çiftçiler, kredi ödemelerini hasat zamanlarına göre ayarlayabilecek."