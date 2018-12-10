Vakıfbank, Üçüncü Kez Dünyanın En Büyüğü

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı oldu. Bu şampiyonlukla VakıfBank, " Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.

Dünyanın en büyüğü üçüncü kez VakıfBank Kadın Voleybol Takımı… Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Katıldığı son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon olan VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı.

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki finalini ilk setini 25-23 alan sarı-siyahlılar, ikinci seti de 25-21 alarak, 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-19, maçı da 3-0 alarak, 2013 ve 2017'in ardından üçüncü kez dünyanın en büyük kupasını müzesine götürdü.