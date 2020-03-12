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VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, MelisDıNAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova,...

12.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:45
VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase ( Romanya ), Michail Koutsoulas ( Yunanistan )

VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis

DıNAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina

SETLER: 25-13, 25-18, 25-15

SÜRE: 58 dakika (17, 21, 20)

2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Rus temsilcisi Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste 8'inci kez yarı finale yükseldi.

Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yunanistan, Romanya, Spor

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