VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde
SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, MelisDıNAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova,...
12.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:45
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase ( Romanya ), Michail Koutsoulas ( Yunanistan )VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, MelisDıNAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, BabeshinaSETLER: 25-13, 25-18, 25-15SÜRE: 58 dakika (17, 21, 20)
2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Rus temsilcisi Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste 8'inci kez yarı finale yükseldi.
Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Etiketler : Yunanistan, Romanya, Spor
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