Vakıfbank Üst Üste İkinci Kez Finalde

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan
), Joo Hee Kang
(Güney Kore
)
VAKIFBANK: Zhu, Slöetjes, Rasic, Robinson, Zehra, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Buket, Ebrar)
PRAIA CLUBE: Fe Garay, Fawcett, Carol, Fabiana, Pavao, Lloyd, Suelen (L) (Ananda, Ellen Braga, Rosamaria)
SETLER: 25-21, 25-21, 22-25, 25-18
SÜRE: 2 saat 04 dakika (27', 34', 33', 30')
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya
ekibi Praia Clube'ü 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan Sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15: 00'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis
Clube'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak. Çin
'in Shaoxing kentinde yer alan Olympic Sports Centre'da oynanan karşılaşmada Brezilya ekibini 25-21, 25-21, 22-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez, toplamda ise 3'üncü kez finale yükseldi.
- İstanbul
Cansu Gizem,Joo Hee Kang,Yunanistan,Güney Kore
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:47