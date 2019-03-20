Vakıfbank, Üst Üste Yedinci Kez Yarı Finale Çıktı

VakıfBank - Dinamo Moskova
: 3-0
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Temsilcimiz ayrıca, üst üste yedinci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Vakıfbank
, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba
günü Novara- Stuttgart
maçının galibi ile oynayacak.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya
), Stefan Bernström (İsveç
)
VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 2, Zhu 17, Milena 10, Lonneke 19, Kelsey 10, Gizem (L)
DİNAMO MOSKOVA: Lyubushkina 1, Ognjenovic 2, Havelkova 5, Fetisova 4, Goncharova 11, Shcherban 6, Raevskaia (L), Talysheva (L), Lazareva 3, Stolyarova 1
SETLER: 25-19, 25-16, 25-8
SÜRE: 63 dakika (24', 22', 17')
Dinamo Moskova, Vakıflar Bankası, Spor
Kaynak: DHA