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VakıfBank Voleybol Takımı oyuncularından Haak: "Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyorum"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımının İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini söyledi.

15.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:54
VakıfBank Voleybol Takımı oyuncularından Haak:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımının İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini söyledi.
İsveçli oyuncu, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun, (CEV) YouTube kanalında yayınlanan 'UnscriptedWith' video serisinin konuğu oldu.
Sahada olmayı ve voleybol oynamayı çok özlediğini belirten Isabelle Haak, "Genel anlamda iyiyim. Evimde ailemle beraberim. Bu zor günleri herkesin sağlıkla atlatmasını diliyorum. Normalde sadece Milli Takım dönemi İsveç'te oluyorum. Şu an burada olmak tuhaf tabii ki. Bakalım ne zaman sona erecek. Voleyboldan uzak kalmak üzücü ama iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Çok uzun zamandır ailemi göremiyordum, şimdi onlarla vakit geçirebiliyorum. Sahada olmayı, voleybol oynamayı çok özledim. Sosyal medyada maçtan fotoğraflara etiketleyenler oluyor, gördükçe çok özlediğimi hissediyorum. Hayat normale dönünce ilk olarak voleybol oynamak ve takım arkadaşlarımla hemen görüşmek istiyorum. Dışarıda kahve içmeyi de çok özledim." ifadelerini kullandı.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 170 sayıyla bu sezonun en skorer oyuncusu olan 20 yaşındaki pasör çaprazı, hedefleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:
"Şampiyonlar Ligi çok farkı bir seviyede. Keyifle mücadele ettiğim bir turnuva ve çok eğlenceli maçlar deneyimliyoruz. En skorer oyuncu listesinde şu an birinci sıradayım. Bu çok güzel tabii ki mutluyum ama aynı derecede de önemsiz. Çünkü takımın neler yaptığı ve nerede olduğu önemli. Takım olmadan birey olarak bizler de o listelerde olamayız. Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün ben de kazanmak istiyorum. Kariyerimin en iyi turnuvası bence bu sezon oynadığımız FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ydı. Çok güçlü takımlarla üst seviye mücadele ettik ve ben de iyi bir turnuva geçirdiğimi düşünüyorum."
VakıfBank'ta forma giydiği için çok şanslı olduğunun altını çizen Haak, "VakıfBank'a geldiğimde kulüp, takım ve taraftar beni çok sıcak karşıladı. Öncelikle burada voleybola ilgi çok yüksek. Taraftarlar çok tutkulu ve içten. VakıfBank için ve sporcular için yoğun destek veriyorlar. Senin için salonu dolduruyorlar. Sen de onlar için, takım için oynadığını hissediyorsun ve büyük bir aile oluyorsun, bu ailenin bir parçası oluyorsun. Giovanni Guidetti de çok başarılı ve iyi bir başantrenör. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla birlikte çok gelişiyorum. Giovanni'nin her detayı görmek gibi bir yeteneği var ve o detaylar gelişiminize en büyük katkıyı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: voleybol, İsveç, Spor
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