Vakıfbank Yarı Finalde

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan
), Nathanon Sowapark (Tayland
)
VAKIFBANK: Cansu Özbay
, Zhu Ting, Robinson, Sloetjes, Rasic, ZehraGüneş ( Gizem Örge
, Ayça Aykaç
, Kübra Çalışkan
, Ebrar Karakurt
, Buket Gülübay
,Tuğba Şenoğlu
, Derya Cebecioğlu)
MINAS TENIS CLUBE: Leao, Marques, de Souza, Gattaz, Carneiro, Braga Guimaraes (Costa, Conceiçao, de Oliveira, Cattani, Nicolosi)
SETLER: 25-23, 30-28, 25-18
SÜRE: 88 dakika (27, 35, 26)
Voleybol Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen VakıfBank, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Brezilya
temsilcisi Minas'ı 3-0 yenerek, grubu lider tamamladı. Türk temsilcisi, yarı finalde yarın B Grubu'nu ikinci bitiren bir diğer Brezilya ekibi Praia ile mücadele edecek.
- İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 14:23