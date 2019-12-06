Haberler » Spor » VakıfBank yarı finalde - Spor

VakıfBank yarı finalde

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Kang Jo-hee (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)TİANJİN BOHAİ BANK: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem...

06.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:31VakıfBank yarı finalde

SALON: Shaoxing Olimpiyat Merkezi

HAKEMLER: Kang Jo-hee (Güney Kore), Rogerio Espicalsky ( )

TİANJİN BOHAİ BANK: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge)

SETLER: 15-25, 14-25, 19-25

SÜRE: 66 dakika (20, 22, 24)

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçerek, Eczacıbaşı VitrA'nın ardından yarı finale yükselen ikinci Türk ekibi oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetine imza atan VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya takımı Imoco Volley ile eşleşti. VakıfBank ile Imoco Volley arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 12.00'de oynanacak.


- İstanbul

Zehra Güneş, Güney Kore, Brezilya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:50 Aykut Kocaman: Üzerimizde ölü toprağı var, bunu değiştireceğiz - Spor
17:50 Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı! - Spor
17:44 Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları - Spor
17:41 Söke iki takımıyla aynı ligde mücadele ediyor - Spor
17:40 Aykut Kocaman: "Ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım" - Spor
17:12 Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor! - Spor
16:59 Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu - Spor
16:18 Süper Lig ekibinin borcu dudak uçuklattı - Spor
16:16 Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum - Spor
15:41 Riza Durmusi Nice'e kiralandı - Spor
6.12.2019 17:51:06