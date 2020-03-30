Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VakıfBank yeni Ticari Mobil ile vergi ödeme kolaylaşıyor

VakıfBank, iş dünyasının mobil bankacılıktan beklentilerini yeni Ticari Mobil uygulamasıyla karşılıyor.

30.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:54
VakıfBank yeni Ticari Mobil ile vergi ödeme kolaylaşıyor
VakıfBank, iş dünyasının mobil bankacılıktan beklentilerini yeni Ticari Mobil uygulamasıyla karşılıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, piyasa ihtiyaç ve dinamiklerine uygun yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.
Daha önce Ticari İnternet Bankacılığı'nı yenileyen VakıfBank, şimdi de Ticari Mobil Bankacılık uygulamasını teknoloji trendlerine uygun olarak yeniledi. Altyapısı güçlenen ve arayüzü de daha kullanıcı dostu hale getirilen VakıfBank Ticari Mobil Bankacılık uygulaması işlem seti olarak da zenginleşti.
VakıfBank müşterileri, yeni ticari mobili, IOS ve Android telefonların uygulama güncelleme kanallarından (Apple Store-Google Play) VakıfBank Mobil uygulamasını güncelleyerek kullanmaya başlayabilecek.
"Ticari hayatı kolaylaştırıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımlarıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler ürettiklerini, ürün ve hizmetlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını bildirdi.
Merdan, "Bu yaklaşımımızla Ticari Mobil uygulamamızın altyapısını güçlendirerek işlem setini zenginleştirdik. Yeni arayüzüyle ticaret erbabının işlerini daha kolay, hızlı ve güvenli hale getirdik. Böylece VakıfBank Ticari Mobil ile bankamızın ticari hayatı kolaylaştıran önemli bir kilometre taşını daha eklemiş olduk." ifadelerini kullandı.
İşlem çeşitliliği

Verilen bilgiye göre, işlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmetler sunan Ticari Mobil Bankacılık, pek çok işlemi telefondan yapmayı sağlıyor. Ticari Mobil ile müşteriler döviz işlemleri, üye iş yeri ve kredi işlemleri, vergi ve SGK ödemeleri gibi birçok ödeme yapabiliyor. Aynı zamanda VakıfBank müşterileri, ticari kredi kartları ile nakit avans, peşine taksit, sözünle kazan ve kart borcu ödemesi gibi kart işlemlerini de yapabiliyor.
VakıfBank ticari müşterileri, uygulama kullanıcılarının hangi işlemleri yapabileceğini de önceden belirleyebiliyor. Üstelik bu işlemler için kullanıcılara farklı işlem limitleri ve onaylama seçenekleri de uygulamada sunuluyor. Bu sayede işlemlerini güven içinde kolaylıkla Ticari Mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Kaynak: AA

Etiketler: Apple Store, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››VakıfBank yeni Ticari Mobil ile vergi ödeme kolaylaşıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı’na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding’den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Ekonomi
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Ekonomi
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:02: Bir annenin yurttaki karantinada 13. günü - Ekonomi 14:00: "Yeni trend cep kolonyası ve dezenfektanı" - Ekonomi 13:57: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı - Ekonomi 13:52: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 13:50: ASELSAN, SSB arasında "JEMUS" 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı - Ekonomi 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:36: Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı - Ekonomi 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi 11:31: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi - Ekonomi 11:27: İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek - Ekonomi