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Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

04.12.2019 07:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:59

4 2019 tarihli Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla Vakıfbank hisseleri Hazineye devredildi. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisseleri ardık Hazineye devredilmiş oldu.

Resimi Gazete'de yayınlanan karara göre; Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

A VE B GRUBU HİSSELERİ BAKANLIĞA DEVREDİLECEK

Karara göre Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

DEVİR İŞLEMİ HİSSE BAŞINA 9,49 LİRA ÜSTÜNDEN YAPILACAK

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak. Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor. Buna göre Vakıflar Bankası'nın A ve B Grubu hisseleri varlık fonuna geçiyor.

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi

Vakıflar Bankası, Aralık, Ekonomi


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