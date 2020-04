Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım geleneğini asırlardır sürdürüyor

Kaynak: AA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, asırlar önce kurduğu vakfı hayır işlerine adayan Osmanlı Devleti'nin bu geleneğini sürdürmek için çalışma yürütüyor.Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü de her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuyor.Bölge müdürü Ali Erkan Öztürk, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak kuru gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.Vakıfların tarihte sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın temel direği konumunda bulunduğuna işaret eden Öztürk, beylikler ve Osmanlı döneminde kurulan Sadrazam Hazinedarzade Süleyman Paşa Bin Mehmed Paşa Vakfı, Köprülü Mehmet Paşa Zevcesi Ayşe Hanım Binti Yusuf Ağa Vakfı ve Yörgüç Paşa Vakfının bunların örnekleri arasında yer aldığını dile getirdi.Vakıf geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Ali Erkan Öztürk, "Koronavirüs salgını yaşanan bugünlerde de gerekli önlemleri alarak ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın erzaklarını evlerine ulaştırıyoruz. Samsun, Sinop ve Ordu illerinde 654 haneye kuru gıda yardımını her ayın ilk haftasında yapıyoruz." dedi.Öztürk, 204 kişiye de nakdi yardımda bulunarak, aylık 914 lira muhtaç aylığı verdiklerini de dile getirdi.