Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Selimiye Kışlası" ile İlgili Açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selimiye
Kışlası'nın Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılındaki talebi üzerine 24 Eylül
2018 tarihli 442 sayılı Vakıflar Meclisi kararı ile 49 yıl süreyle Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildiğini ve hala ilgili Bakanlık tarafından kullanıldığını açıkladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "Selimiye Kışlası Otel mi Olacak" haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Elektronik tabanlı bazı haber kanallarında yer alan 'Selimiye Kışlası Otel mi Olacak' başlıklı haber kamuoyunu yanıltacak şekilde yanlış ve eksik bilgiler içermekte olup, konunun muhatabı olan Kurumumuzdan hiçbir belge, bilgi ve görüşü alınmaksızın yayınlanmıştır. Haberin içeriğini oluşturan yanlış bilgiler ve isnatsız iddialar ile kamuoyu nezdinde Kurumumuz hakkında olumsuz yargı oluşturulduğu gözlenmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
" İstanbul
'da bulunan Selimiye Kışlası tescilli bir vakıf eser olup, 2018 yılında kesinleşen mahkeme kararıyla Sultan 3. Selim Vakfı adına kaydedilmiştir. Söz
konusu kışla ve müştemilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
1. Ordu
Komutanlığı tarafından geçmişten beri kullanılmakta olup, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılındaki talebi ile söz konusu vakıf taşınmazı 24 Eylül 2018 tarihli 442 sayılı Vakıflar Meclisi kararı ile 49 yıl süreyle Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmiş ve hala ilgili Bakanlık tarafından kullanılmaktadır." - ANKARA
Selimiye
14 Aralık 2018 Cuma 10:32