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Vakıflar Genel Müdürlüğünden Üsküdar Kuzguncuk'taki arsaya yönelik iddialara yanıt

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üsküdar Kuzguncuk'taki bir arsanın kiralanmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

14.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:06
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Üsküdar Kuzguncuk'taki arsaya yönelik iddialara yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üsküdar Kuzguncuk'taki bir arsanın kiralanmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, bugün bir gazetede yayınlanan "Boğazda Kaçak Var" başlıklı haberin gerçeği tam olarak yansıtmadığı, haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı savunuldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Boğazda Kaçak Var" başlıklı haberin gerçeği tam olarak yansıtmadığı kaydedildi. Haberin kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte olduğu, muhatap durumundaki kurumun herhangi bir görüşüne yer verilmeden kaleme alındığı ifade edildi.
Söz konusu haberde, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesinde yer alan 241,07 metrekare sahalı arsa üzerinde izinsiz yapılaşmaların bulunduğu ve bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Söz konusu arsa, 2018 ve 2019 yıllarında herkesin katılabileceği açık ihale usulüyle kiralamaya açılmış ancak talipli olmadığı için tekrar ihalesi yapılmıştır. İhale, 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve en yüksek teklifi veren yüklenici, arsayı kiralamaya hak kazanmıştır. Bu sürecin neticesinde yasal süreler dahilinde 13 Nisan 2020'de, yani haberin yayınlandığı günden bir gün önce kiralama sözleşmesi yapılmış ve arsa yükleniciye teslim edilmiştir. Bu ihalenin sonucunda, vakıf akarı (gelir getirici mülk) niteliğindeki arazi en yüksek bedelle kiralanmıştır. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerini kiralama, işletme ve iştiraklerinden elde eden ve Hazine desteği almayan, özel bütçeli bir kurumdur. Buna ek olarak haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını da belirtmek isteriz."
Açıklamada, konunun tarafı olduğu halde kuruma konuyla ilgili bir soru yöneltilmediği, haber oluşturulurken gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verildiği, haber nedeniyle diğer hukuki yollara başvuru hakkının saklı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Üsküdar, Güncel
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