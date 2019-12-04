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Vakıflara 10 bin lira bağışla yargılanmaktan kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sürücü, trafik kazasının ardından kendisini darbedip hakarette bulunduğunu öne sürdüğü kişiyle, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile Mehmetçik Vakfına 5'er bin lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

04.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:02Vakıflara 10 bin lira bağışla yargılanmaktan kurtuldu
Muğla'nın ilçesinde bir sürücü, trafik kazasının ardından kendisini darbedip hakarette bulunduğunu öne sürdüğü kişiyle, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile Mehmetçik Vakfına 5'er bin lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.
Esra Nur A, kullandığı 48 PH 113 plakalı motosikletiyle Patlangıç Mahallesi'nde, Şükrü B'nin idaresindeki 34 BZF 531 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanmayan taraflar, tartışmaya başladı. Esra Nur A, tartışma sırasında Şükrü B'nin kendisini darbettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı incelemenin ardından, Şükrü B. hakkında "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Suçun uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla soruşturma dosyasını inceleyen Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, konuyla ilgili uzlaştırmacı Halil İbrahim Mutluluk'u görevlendirdi.
Mutluluk, şikayetçi Esra Nur A. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. Esra Nur A, şüphelinin LÖSEV ve Mehmetçik Vakfına 5'er bin lira bağış yapmasını talep etti.
Talepleri kabul edip vakıflara 10 bin lira bağışta bulunan Şükrü B. hakkında dava açılmadı.

Esra Nur, Fethiye, LÖSEV, Güncel

Kaynak: AA

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