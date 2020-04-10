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Vakıfların seçimli genel kurulları, 1 Temmuz'a ertelendi

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında vakıfların seçimli genel kurul toplantıları, 1 Temmuz'a kadar ertelendi.

10.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:34
Vakıfların seçimli genel kurulları, 1 Temmuz'a ertelendi

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında vakıfların seçimli genel kurul toplantıları, 1 Temmuz'a kadar ertelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine 'Genel Kurul ve Diğer Toplantılar' konulu genelge gönderdi. Genelgede, İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek-vakıf) seçimli genel kurul toplantıları ile insanların toplu olarak bir araya geldiği her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelendiği hatırlatıldı.Ancak, vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bir araya gelerek yaptığının görüldüğüne dikkat çekilerek, "Bu nedenle vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ancak vakfın icra-i yönetim faaliyetlerini kısıtlayıcı bir hüküm söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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