Menü
Haberler ›› Gündem ››Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı! - Haberler

Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!

Türkye'de koronavirüs görülmesinin ardından cemaatle namaz kılma konusu tartışılmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakit namazlarında cemaat yapılacak mı, Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz kılınıyor mu sorularının cevaplarını açıkladı.

16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:20

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vatandaşların koronavirüs nedeniyle son günlerde merak ettiği vakit namazlarında cemaat yapılacak mı, cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz kılınıyor mu gibi soruların yanıtlarını açıkladı. Peki vakit namazlarında cemaat yapılacak mı, Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz kılınıyor mu?

CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor. İslam dininin insan sağlığına her zaman önem verdiğini vurgulayan Erbaş, salgın riski ortadan kalkana dek camilerde ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmayacağını söyledi.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar Cuma namazı başta olmak üzere tüm cami ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmasına ara verildiğini söyledi. Camiler, bireysel ibadet yapmak isteyenlere açık olacak, toplu şekilde ibadet etmek isteyenlere müsaade edilmeyecek.

VAKİT NAMAZLARINDA CEMAAT YAPILACAK MI?

Erbaş açıklamasında, "Peygamber efendimiz 'Bir yerde veba hastalığı varsa oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba varsa oradan uzaklaşın' demiştir. Efendimiz burada salgına karşı alınması gereken tedbirin gereğini vurgulamıştır.

Bu meyamda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda, namazların evlerde kılınmasının uygulamalarının varlığı da bilinmektedir." dedi.

CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINMASINA ARA VERİLDİ

Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine karar verilmiştir.

Camilerin münferiden (Bireysel olarak, tek başına) namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini, Gündem, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Paylaş
Yorumlar (1)
ASLI:GEÇ KALINMIŞ BİR ÖNLEM AMA YİNEDE HİÇ YOKTAN İYİDİR.
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haberler
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Haberler
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Haberler
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Haberler
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak