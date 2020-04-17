Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı

Koronavirüs salgınından dolayı vaktini evde geçiren şarkıcı Murat Boz, spor yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Yakışıklı şarkıcı, kaslı vücudunun son halini Instagram hesabından paylaşarak resmen şov yaptı.

17.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:12

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Bu süreçte vatandaşların bir araya gelerek virüsü yaymasını önlemek için konserler iptal edildi. Salgından korunmak için vaktini evinde geçiren genç popçu Murat Boz ise vaktini spor yaparak geçirmeye başladı.

KASLI VÜCUDUNU PAYLAŞTI

Evde olmasına rağmen sporuna hız kesmeden devam eden Murat Boz, bu hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Spor yaptığı anları yayınlayarak takipçilerine örnek olan Boz, kaslı vücudunun son halini de paylaşmayı ihmal etmedi. Üstsüz pozunu paylaşan popçu, kaslı vücuduyla resmen şov yaptı.

Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı

KENDİSİNE LAHMACUN YAPTI

Karantina sürecini yalnız geçiren Murat Boz, geçtiğimiz günlerde hamur açarak lahmacun yaptı. Yaptığı lahmacunları yiyen Boz, Sıla'nın Acısa da Öldürmez şarkısını paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Murat Boz, Türkiye, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Magazin
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Karantinadaki Oğuzhan’dan ilginç itiraf: Kargocuyla sarılıp öpüştük Magazin
Karantinadaki Oğuzhan'dan ilginç itiraf: Kargocuyla sarılıp öpüştük
Selena’nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Magazin
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Magazin
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Virüsü yenen Burak: Yoğun bakımda 1 dakika duran sokağa adım atmaz Magazin
Virüsü yenen Burak: Yoğun bakımda 1 dakika duran sokağa adım atmaz
Takipçilerine yanıt veren Kourtney, hamileliği ’nimet’ olarak yorumladı Magazin
Takipçilerine yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı
Karantinadaki Buse, eşine evde doğum günü sürprizi hazırladı Magazin
Karantinadaki Buse, eşine evde doğum günü sürprizi hazırladı
Haberler ›› Magazin ››Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

11:57: Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı - Magazin 11:49: Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi - Magazin 10:54: Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:21: Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu canlı yayında buluşuyor - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:46: Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük - Magazin 09:13: Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber