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Valar Ventures'dan BlockFi startupına 18.3 milyon dolar fon

Yatırımcı Peter Thiel'ın ortak kurucularından olduğu risk sermayesi fonu Valar Ventures, ABD merkezli kripto para birimleri yatırımcılarına yönelik kredi hizmet veren BlockFi startupına 18.3 milyon dolar fon sağlayacak.

07.08.2019 11:31 Valar Ventures'dan BlockFi startupına 18.3 milyon dolar fon
Yatırımcı Peter Thiel'ın ortak kurucularından olduğu risk sermayesi fonu Valar Ventures, ABD merkezli kripto para birimleri yatırımcılarına yönelik kredi hizmet veren BlockFi startupına 18.3 milyon dolar fon sağlayacak.
TechCrunch'da yer alan habere göre, Winklevoss Capital, Morgan Creek Digital, Akuna Capital, Galaxy Digital Ventures ve ConsesSys Ventures'ın da desteğiyle Valar Ventures, kripto para birimlerini teminat olarak kullanan kripto para yatırımcılarına kredi hizmeti veren BlockFi startupına toplamda 18.3 milyon dolar yatırım yapıyor.
BlockFi kurucusu Zac Prince, Bloomberg'e verdiği bir röportajda birçok kripto para birimi yatırımcısının BlockFi'den hizmet aldığını ve startupın aylık gelirlerinin Ocak ayından bu yana 10 kat arttığını söyledi. Prince, yıllık gelirlerin de yıl sonuna kadar sekiz basamaklı rakamlara ulaşmasını beklediğini vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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