Vale Cinayeti Davasında Tahliye Edilen Sanık Hakkında Yakalama Kararı

Kadıköy
'de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayeti davasının ilk celsesinde tahliye olan sanık Hakan Ekşi hakkında, savcının itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Kadıköy'de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesinde davanın tek tutuklu sanığı olan Hakan Ekşi tahliye edilmişti.
Savcı, tahliye kararına itiraz etti
Anadolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına duruşma savcısı Hasan Ali Aydın
itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım
2018 tarihli sanık Hakan Ekşi'nin tahliyesine dair verilen kararın sanığın delilleri karartma ihtimali bulunduğundan itirazın kabulüne karar verdi.
Sanık hakkında yakalama kararı
Sanık Hakan Ekşi'nin tahliyesine dair verilen kararın kaldırılmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.
Ne Olmuştu?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, ateş eden firari sanık Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, sanık Hakan Ekşi'nin "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Olaydan sonra açığa alınan emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu'nun ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle talep edilmişti.
Anadolu 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi tahliye edilmişti. - İSTANBUL
Kadıköy
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:51