26.06.2019 23:25
Haberler » Spor » Haber

Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti

İspanya Ligi ekiplerinden Valencia, Barcelona forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı kaleci Jasper Cillessen'i 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Üç sezon Barcelona forması giyen kaleci Cillessen, 35 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Valencia 'ya transfer oldu.

SERBEST KALMA BEDELİ 80 MİLYON EURO

Valencia Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı milli futbolcunun kendisini 2023'e kadar bu kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Cillessen'in kontratındaki serbest kalma bedelinin 80 milyon euro olarak belirlendiği aktarıldı.

Hollanda Milli Takımı'nda 48 maçta görev yapan Jasper Cillessen, Barcelona'dan önce Ajax ve NEC Nijmegen takımlarında forma giymişti.

Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti
Kaynak: AA
Futbol , İspanya , Barcelona , Valencia , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:38 Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
00:16 Washington'da yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
00:15 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır
00:05 Raul, 42 yaşında, Real Madrid için hala gol
23:47 Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
23:40 Pemra ve Başak Wimbledon elemelerinde son turun kapısından döndüler
23:33 Avrupa Oyunları'nda madalya sayısı 5'e çıktı