Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
İspanya La Liga kulüplerinden Valencia'da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
15.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:37
Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay'ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.
İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.
GARAY, LA LIGA'DAKİ İLK İSİM OLMUŞTU
Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı.
Arjantinli futbolcu, La Liga'da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.
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Kaynak: AA
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