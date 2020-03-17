Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi
17.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:19
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia 'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
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